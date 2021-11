„Willkommen IM Klub!“ – Chantal

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame; Jordaen, Jade, Candy Jordaen, Jade Pearl-Baker und Candy backstage im Suicide Circus

Foto: M. Rädel The Shredder Eat Lipstick The Shredder und Betty Dynamite

Rein damit! Mit den Queers in den Friedrichshainer Klub Suicide Circus, wo donnerstags immer „Chantals House of Shame“ steigt.

Dieses Mal mit dabei sind unter anderem DJ Divinity, DJ Jaycap und Jade Pearl Baker. Und DJ Maringo sowie The Shredder, diese legen alle ab 23 Uhr los. Jade allerdings etwas später, um gefühlte 1 Uhr morgens wird uns die singenden Promi-Dragqueen beglücken. Und ja, es wird wieder IM Klub gefeiert!

Die seit 1999 stattfindende House-Drag-Indie-Jetset-Party „Chantals House of Shame“ feierte dieses Jahr ihren 22. Geburtstag (wir berichteten), hat aber noch lange nicht an Biss und Pep verloren. Das liegt ganz klar an Chantal und ihrem Team, unter anderem Thomas Götz von Aust, die sich immer wieder trauen, Neues auszuprobieren und Newcomern eine Chance zu bieten. Oder auch fast vergessenen (legendären!) Künstler wieder eine Bühne zu geben ... Wunderbar.

Immer donnerstags: Chantals House of Shame, Suicide Circus, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr, Einlass nur geimpft oder genesen (2G), die üblichen und notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gelten natürlich weiterhin