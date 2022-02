Chantal feiert ihren Geburtstag

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame 2021 September „Katy Perry, eine meiner liebsten Anekdoten. Sie stellte sich an der Türe vor und wollte erst nicht zahlen. Da sie die Frage, ob sie denn Madonna sei, verneinen musste, zahlte sie brav. Sie tanzte zwei Stunden richtig ab nur David Guetta wurde trotz ihres Wunsches nicht gespielt“

Hafen Der Hafen in der Motzstraße ist seit über 30 Jahren eine der wichtigsten Bars im Kiez am Nollendorfplatz

Am 1. März feiert DIE legendäre Diva Berlins ihr Wiegenfest in der queeren Traditionskneipe Hafen in der Motzstraße. Wir wünschen alles Liebe!

Danke für über zwei Jahrzehnte queere Klub-Trans-Punk- und Dragkultur. Danke für die DJ-Nachwuchsförderung und danke dafür, dass Queers und Freund*innen (bald wieder) donnerstags eine Adresse haben, um die Nacht zu HousElektro durchzutanzen. Bis bald!

Die einst in Heidelberg geborene Veranstalterin hat in den späten 1970ern fast zeitgleich mit Amanda Lear und Romy Haag losgelegt – und kennt Letztere natürlich auch persönlich. Nach 17 Jahren „Transenstrich“ (Zitat) startete Chantal 1999 ihre Party „Chantals House of Shame“. Hier begrüßte sie unter anderem schon Katy Perry sowie Kaey (das große Bild oben entstand VOR der Corona-Pandemie) und Richie Rich.

1.3., Hafen, Motzstraße 19, U Nollendorfplatz, 20 Uhr, hafen-berlin.de