The Shredder & Divinity, Melania und CoCo

× Erweitern Foto: M. Rädel man*Check, Chantals House of Shame Das Projekt man*Check sorgt für Aufklärung in der Szene, nicht nur für HIV- und Aids-Prävention, sondern auch für Aufklärung über andere sexuell übertragbare Infektionen und (Party-)Drogen

Foto: M. Rädel Chantals House of Shame CoCo ist Host, DJ Divinity (rechts im Bild) mischt die Musik

Sie alle beehren am Donnerstag „Chantals House of Shame“ auf dem RAW-Gelände. Und womöglich kommen auch wieder die Jungs von SIDEKICKS.BERLIN (früher: man*Check), die du hier siehst, die hier regelmäßig wichtige Community-Arbeit leisten.

Denn das Projekt sorgt für Aufklärung in der Szene, nicht nur für HIV- und Aids-Prävention, sondern auch für Aufklärung über andere sexuell übertragbare Infektionen und (Party-)Drogen. Und das eben genau in Klubs wie diesem, dem Suicide Club. Der eröffnete ursprünglich 1994 in einem alten Fabrikgebäude in einem Hinterhof in der Dircksenstraße in Mitte. Also dort, wo auch Chantal 1999 zum ersten Mal zur Party einlud! Damals noch nicht dabei, aber heute sind The Shredder mit seiner ungewöhnlichen Klubmusik und Melania mit ihrer puren Präsenz.

Immer donnerstags: „Chantals House of Shame“, Suicide Club, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr