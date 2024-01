„Chantals House of Shame“ im Lokschuppen

× Erweitern Foto: M. Rädel Gastgeberin Chantal und Party-Burschen

Foto: M. Rädel Chantals House of Shame DJ Fixie Fate legt hier regelmäßig auf. Das Bild ist von letzter Woche

Heute wird auf dem RAW-Gelände wieder bei „Chantals House of Shame“ gefeiert. An alter Stelle, aber der Klub hat einen neuen Namen: Aus dem Suicide Club wurde unlängst der Lokschuppen. Ganz passend zum historischen (Bahn-)Gelände: RAW steht für Reichsbahnausbesserungswerk.

Nicht die erste Namensänderung der beliebten Location, die ja auch schon oft ihren Standort wechselte. Und sich damit immer wieder neu erfunden hat! Ganz wie „Chantals House of Shame“ eben auch.

In den gaaanz späten 1990ern waren die queere Party und der technoide Klub übrigens einmal waschechte Kieznachbarn, in Berlin-Mitte, in der Dircksenstraße waren sie etwa zeitgleich beheimatet. „Das (erste) SUICIDE ** musste im Jahr 1999 schließen; die Gegend um den Hackeschen Markt wurde fein gemacht, das Geld der Investoren hielt Einzug. Die fanden den Underground und die Subkultur ganz klasse, aber bitte mit ordentlicher Rendite. Erst großes Schulterklopfen mit den Betreibern und dann kam die Kündigung des Mietvertrages“, so der Klub online auf raw-gelaende.de rückblickend. Einer der frühen Resident-DJs war übrigens DJ Hell.

× Erweitern Fotos: M. Rädel Jade Pearl Baker Jade Pearl Baker wird auftreten

Immer donnerstags: „Chantals House of Shame", Lokschuppen (früher: Suicide Club), Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr, ** der Name „SUICIDE" geht auf die Band „Suicide" von Alan Vega und Martin Rev zurück.