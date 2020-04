„Chantals House of Shame“ – das Video

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantal Rolfe Rolfe (rechts) ist gerade in Paris in Quarantäne, das Bild stammt aus glücklicheren Tagen

Foto: M. Rädel Chantal „Ich buche die Künstler, die ich gerne sehen will, die mich überraschen ...“

Die gestrige Partynacht fiel durch die Corona-Pandemie aus. Aber DJ Divinity, Bürger Pe, Katy Bähm **, DJ Francis und Chantal haben für dich etwas gezaubert: Zusammen mit dem Klub Suicide Circus – dem eigentlichen Ort der Party – streamten sie die Party einfach.

Und Chantal ließ es sich auch nicht nehmen, punkig-divenhaft zu moderieren.

Chantal Désirée Nick 2000 Désirée Nick war 2000 live bei Chantal zu erleben

Chantals Biografie ist höchst interessant: „Ich komme aus einem kleinen Kaff am Schwarzwald und bin ohne Plan Anfang der 1980er nach Berlin gereist. Ich bin kein Mensch, der plant. Ich lebe, damals wie heute, im Hier und Jetzt! Angekommen in Berlin, arbeitete ich erst mal als Tellerwäscher“, verriet sie uns in einem Interview über ihre Wurzeln.

„Es ist ja kein Geheimnis: Ich ging anschaffen. Ich habe lange auf dem Transenstrich in der Frobenstraße gearbeitet. Das war eine mitunter harte Zeit. Um mich zu schützen, wir mussten jede Woche Geld an die Herrin abdrücken, um dort anschaffen gehen zu können …“

Seit 1999 ist sie aber als Veranstalterin höchst erfolgreich, selbst Stars wie Katy Perry und Tim Fischer kamen schon, um mit ihr und ihrem Team (Andreas Schwarz, Thomas Götz von Aust und Anton Milagros) zu wirbeln.

× Erweitern Foto: M. Rädel Isa Genzken / Chantal Isa Genzken und Chantal 2016

** bekannt aus dem Irrenhouse, dem SchwuZ und „Queen of Drags“

