× Erweitern Foto: M. Rädel Nikita, Chantals House of Shame

Foto: M. Rädel man*Check, Chantals House of Shame man*Check

Bevor am Samstag die Party „Irrenhouse“ im cassiopeia auf dem RAW-Gelände die queere Community tanzen lässt, kann #mensch dort schon am Donnerstag Klubspaß haben: natürlich bei „Chantals House of Shame“.

Denn in zwei Tagen legt auf dieser Party die stimmstarke Dragqueen und Sängerin Nikita im „Haus der Schande“ los.

Nikita bereichert die LGBTIQ*-Community (nicht nur) der Hauptstadt Deutschlands mit ihrem Können, ihrem Witz und ihrem Gesang. Hut ab! Ebenfalls angekündigt werden DJ Divinity, Kitty Vader und The Shredder. Das kleine Bild rechts zeigt zwei Mitarbeiter von man*Check, die regelmäßig bei Chantal vorbeischauen. Dieses queere Projekt sorgt für Aufklärung in der Szene, nicht nur für HIV- und Aids-Prävention, sondern auch für Aufklärung über andere sexuell übertragbare Infektionen und (Party-)Drogen, mehr dazu hier www.mancheck-berlin.de.

Immer donnerstags: „Chantals House of Shame“, Suicide Club, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr