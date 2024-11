🌈 Auf geht es ins 26. Jahr!

Diesen Oktober feierte das Team von „Chantals House of Shame“ ein Vierteljahrhundert Partyspaß, jetzt geht es munter weiter – oder auch kunterbunt und wild in den (angeblich) grauen November.

Was #mensch in Berlin so richtig braucht, um das (dann vorverlegte) Wochenende einzuleiten: „Chantals House of Shame“. Seit über 25 Jahren schon gut besucht von mehr oder weniger bunten Klubbern und mehr oder weniger sexy Hipstern. Aber auch Diven, die schon in den 1980ern Berlin bunt machten, sind hier gerne! Am 7. November gibt es einen ganz besonderen Künstler live zu erleben: Maik Dehnelt, bekannt aus „The Addams Family – Das MUSICAL“.