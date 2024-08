„Chantals House of Shame“ – Sommerfinale

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame, Gino & Miguel Gino und sein Miguel sind gerne hier

Expand Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Chantal begrüßte hier unter anderem schon Katy Perry sowie Richie Rich – und DJ Divinity (rechts im Bild)

Am 29. August steigt das letzte richtig hochsommerliche „Chantals House of Shame“, dann lugt schon wieder der Herbst um die Ecke.

Also sei unbedingt dabei, wenn sich um ca. 23 Uhr die Pforten zum Lokschuppen, zum Partyglück öffnen! Abgehen wie die Stars einst im „Studio 54“, das kannst du donnerstags eigentlich nur hier bei der Party „Chantals House of Shame“. House! Dragqueen-DJ Fixie Fate (großes Bild ganz oben)! Disco! Und gegen 2 Uhr am Freitagmorgen dann eine Show, die überrascht. Mal mit Punk-Ravern des Berliner Untergrunds, dann mit den Diven der glitzernden Welt des Jetsets oder mit Rockern aus Spanien. Vamos a bailar!

Immer donnerstags: „Chantals House of Shame“, Lokschuppen, RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr

