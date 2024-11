„Chantals House of Shame“ – Dem Alltag enfliehen

× Erweitern Foto: Szene aus dem Dan-Perry-Video zu „I Wanna Love“ von Janine Bruns Nächste Woche soll Dan Parry („The Voice of Germany“ 2021) auftreten!

Expand Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Gitti Reinhardt und Destiny Drescher sind immer wieder gerne hier

Das Aufbegehren gegen Konventionen, das ewige Malochen und Scheitern, all die inneren Kämpfe aber auch die Liebe und ihre Stressmomente, unser Alltag ist voller Emotionen. Gut, dass es möglich ist, all das hinter sich zu lassen. Auf den Dancefloors der Klubs!

Expand Foto: M. Rädel Gino, RAW-Gelände, Lokschuppen, Chantals House of Shame Auch bei der Generation Z kann die Party punkten

Du kannst natürlich auch ins Gym gehen, das ist löblich und gesund, aber mehr Spaß hast du sicherlich im Nachtleben. Zum Beispiel im Lokschuppen auf dem RAW-Gelände, zum Beispiel in „Chantals House of Shame“ (hier entstanden die Bilder, die du in diesem Feature siehst). Hier erwarten dich in drei Klubräumen, zwei zum Tanzen und eine Bar samt extra Lounge über der Menge (Treppe hoch und chillen!). Musikalisch wird auf House in allen – auch mal technoiden – Varianten gesetzt, aber auch Disco und Pop kommen je nach DJ auf dem kleineren Floor zum Zuge. Los geht es jeden Donnerstag um 23 Uhr – auch Sterne der Berliner LGBTIQ*-Community wie Robert Royal und Milan Brinker von der „MEMBERS“ kommen immer wieder gerne.

Immer donnerstags: „Chantals House of Shame“, Lokschuppen, RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr

