Noch drei Tage, dann ...

Foto: M. Rädel Gastgeberin Chantal und Party-Burschen

Jeden Donnerstag seit 1999 ist „Chantals House of Shame“ DER Schmelztiegel der internationalen und Berliner LGBTIQ*-Community. Auch diese Woche öffnet wieder das „Haus der Schande“ seine Pforten im Suicide Club ** auf dem RAW-Gelände. Zum Vorfreuen haben wir hier ein paar Bilder von vergangener Woche für dich ...

Immer donnerstags: „Chantals House of Shame“, Suicide Club, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr

Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Soul- und Discosänger Terrél

Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Oshri (links) und Fans

** „Ursprünglich 1994 in einem alten Fabrikgebäude in einem Hinterhof in der Dircksenstraße eröffnet, atmete man in vollen Zügen die damalige Aufbruchstimmung nach der Wende und lebte mit einem ambitionierten Team sowie einem eingefleischten Stammpublikum den Spirit der Stadt. (...) Nachdem der intensive Kampf mit den Ämtern auch vor dem Suicide nicht Halt machte, wanderte der Laden im Rahmen der Casino-Partys als Veranstaltungsreihe sowie als späterer Casino Club nomadisch durch die Stadt. 2009 startete im Friedrichshain der Suicide Circus erneut, um sich zu den Wurzeln des Klubs zu begeben, nämlich der Musik und den Leuten in familiärer Atmosphäre.“ Seit 2018 ist der Klub die Heimat von Chantals Party.

Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Sänger Terrél, Chantal und ihr Florian