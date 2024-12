🏳️‍🌈 PARADISO – Happy House im KitKatClub

Expand Foto: @charitykase Charity Kase

Am 20. Dezember gibt es eine NEUE queere Party im legendären Berliner KitKatClub: „PARADISO“. Dahinter stecken die Macher der erfolgreichen „REVOLVER“-Party – und die fahren ganz groß und mit viel Liebe zum Detail auf.

Ihm gehe es bei dieser Party vor allem darum, dass „die Leute happy sind, dass ein Familiengefühl entsteht“, so Veranstalter Oliver Mohns. „Mein Herz schlägt für Ibiza House und Vocal House, aber auch für andere Spielarten, wie sie dann zum Beispiel DJ Spencer Parker aus dem Berghain auflegen wird“.

Musikalisch im Fokus steht DIE Klubmusik der LGBTIQ*-Community überhaupt, House. Wogende Melodien und derbe Bass Drums, eine positive Message und „Good Life“-Vibes. Schön! Angekündigt werden für Ende Dezember unter anderem Charity Kase von RuPaul's Drag Race UK und die House-Sängerin Celeda, die #mensch für ihre Hits – u. a. „Music Is the Answer (Dancin' & Prancin')“, „Burnin' Up“, „The Underground“ und „Happy“ – kennen wird. Für die nächsten Partys sind, so Oliver Mohns, unter anderem „Ultra Naté, Colette, Robin S und Crystal Waters“ angefragt. House-Diven der Extraklasse, die mit Hits wie „Luv 4 Luv“, „Free“ sowie „Hold That Sucker Down“ und „100 % Pure Love“ House groß machten. Internationale Stars, endlich wieder im Berliner Nachtleben zu erleben ... Die brandneue „PARADISO“ hat wahrlich das Zeug dazu, den Berliner Winter zu einer heißen Angelegenheit zu machen! Internationale Stars, endlich wieder im Berliner Nachtleben zu erleben ... Die brandneue „PARADISO“ hat wahrlich das Zeug dazu, den Berliner Winter zu einer heißen Angelegenheit zu machen! Mit am Start ist auch Robert Royal.

20.12., „PARADISO“, KitKatClub, Köpenicker Straße 76, U Heinrich-Heine-Straße, 20 Uhr, www.revolverparty.com

