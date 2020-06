TimeToTest: Chance im Kampf gegen HIV

× Erweitern Checkpoint BLN Die Präventions- und Beratungsstelle Checkpoint BLN hat die Kampagne #TimeToTest gestartet

Foto: M. Rädel Berlin Nicht nur wer sexuell aktiv ist, etwa beim Cruising, sollte seinen HIV-Status kennen

Der 2018 gegründete Checkpoint BLN an der Hermannstraße in Neukölln sieht in den Corona-Pandemie-Maßnahmen auch eine Chance im Kampf gegen HIV.

Denn viele haben seit Ausbruch der Pandemie enthaltsam gelebt, es wird durchaus so sein, dass sich weniger Berliner mit dem HI-Virus angesteckt haben, als vor der Pandemie. Jetzt besteht die große Chance, Infektionsketten zu unterbrechen. Noch eine gute Folge von #SocialDistancing.

Foto: checkpoint-bln.de Checkpoint BLN

„Wenn wir es jetzt schaffen, möglichst viele HIV-Infektionen zu finden und zu behandeln, können wir die Verbreitung von HIV in Berlin deutlich beeinflussen“, so Christoph Weber, Infektiologe und ärztlicher Leiter der Beratungs- und Präventionsstelle Checkpoint BLN. „In Berlin gibt es mittlerweile viele Möglichkeiten, sich auf HIV und STI zu testen. Deshalb haben sich viele Berliner Organisationen, HIV-Schwerpunktärzt*innen und das Zentrum für sexuelle Gesundheit zusammengetan und informieren auf www.hivtestnow.de über diese Möglichkeiten“, ergänzt Jacques Kohl, psychosozialer Leiter des Checkpoint BLN.

Teststellen für HIV und STI (Sexually Transmitted Infections) gibt es zum Beispiel im Checkpoint BLN am Hermannplatz, bei der Berliner Aids-Hilfe e.V. in Schöneberg, bei Fixpunkt e.V. und im Mann-O-Meter und in Arztpraxen. Auch gibt es HIV-Selbsttests rezeptfrei online, in Apotheken und Drogerien zu kaufen.

