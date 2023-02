„Circo Aereo“ im Chamäleon

Mit der Premiere von „in_between“ kommt endlich die finnische Kompanie Circo Aereo ans Chamäleon. Und zeigt dem Publikum das, was man sonst nur fühlen kann.

Menschen verschwinden in der Tapete, schwingen sich vom Kronleuchter in die Arme der anderen, tanzen auf deren Händen. Es ist, als können sie fliegen, sie schweben über die Bühne, gleiten durch die Luft. Mit ihrem neuen Stück in_between lädt die finnische Kompanie Circo Aereo ab Februar im Chamäleon ein in eine Welt zwischen Realität und Traum, in diesen seltsamen Zustand kurz vor oder nach dem Aufwachen, entrückt von der Wirklichkeit und trotzdem ganz echt. „Wenn der Vorhang aufgeht, soll das Publikum das Gefühl haben, als betrete es die eigenen Träume“, sagt Maksim Komaro, der Mann, der sich diese Welt ausgedacht hat. „Wir bringen auf die Bühne, was die Menschen sonst nur sehen, wenn sie die Augen schließen.“