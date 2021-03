Vorsichtige Ankündigung: Clärchens Ballhaus

× Erweitern Foto: M. Rädel Clärchens Ballhaus Das soll so aussehen! Clärchens Ballhaus ist eines der letzten erhaltenen Berliner Ballhäuser des 20. Jahrhunderts

LOCATIONS_Clärchens Ballhaus Besonders im Sommer war diese alte Lokalität ein beliebter Treff

Wenn alles gut geht, dann kann man Ende April schon in dieser seit über 100 Jahren beliebten Adresse wieder Kultur genießen.

Für den 21. April sind um 18:30 oder 20:30 Uhr „Musikalische Darbietungen mit Klavier und Cello-Duo“ in dem 1913 eröffneten Ballhaus in der Auguststraße 24 angekündigt.

Natürlich mit Sicherheitsmaßnahmen und unter Beachtung aktueller Hygieneregeln, so werden etwa Gesichtsmasken bei allen Candlelight-Events in geschlossenen Räumen verfügbar und verpflichtend sein, alle Infos und Updates zur Veranstaltung kann man hier nachlesen: SaferClärchen. Geplante Stücke sind: Johannes Brahms' Sonate für Klavier und Cello in E-minor sowie vier Balladen Op. 10 und Robert Schumanns Carnaval Op. 9. Hier geht es zur Veranstaltungsseite: feverup.com/clärchensballhaus