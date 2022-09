× Erweitern Foto: A. Spannenburg Classic meets Fetish

Foto: S. Flach Georg Kroneis

Am 8. September trifft in der evangelischen Zwölf-Apostel-Kirche in Schöneberg das zusammen, was oft zusammengehört: Klassikmusik und Fetisch-Kerle. In einer Kirche! Der auch von der internationalen Presse schon oft gelobte Event beginnt um 20 Uhr.

Über das ungewöhnliche Konzert verraten die „Classic meets Fetish – THE ORIGINAL BERLIN EDITION“-Veranstalter: „Professionelle Musiker mit internationaler Bühnenerfahrung spielen etwa eineinhalb Stunden in Lack und Leder für ein Publikum, das sich ebenfalls in Fetisch zeigt. Die halbstündige Pause bietet jeden/r Gelegenheit, Gleichgesinnte kennenzulernen und kulturelle Kontakte für das Folsom-Wochenende zu knüpfen ...“

8.9., „Classic meets Fetish – THE ORIGINAL BERLIN EDITION“, Zwölf-Apostel-Kirche, An der Apostelkirche 1, U Bülowstraße, 20 Uhr, www.folsomeurope.berlin