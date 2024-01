× Erweitern Foto: Didier Ours Der Autor Benoit d’Halluin wurde 1984 in Kanada geboren, er ist in Frankreich aufgewachsen und lebt in Paris

Der Schauspieler Clemens Schick liest im Kino International. Das aber nicht aus Langeweile, sondern auf der Bühne und zusammen mit dem Autoren Benoit d’Halluin aus dessen (queeren) Debütroman. „Nacht ohne Morgen“ erscheint am 15. Februar im Düsseldorfer Karl Rauch Verlag.

Die Lesung mit Clemens Schick im Kino International ** ist am 12. Februar, es moderiert von Felix von Böhm. Das Buch handele „von einem Leben zwischen neuer und alter Welt, von queerer Liebe, großen Träumen und der Erkenntnis, dass soziale Herkunft und Familienkonflikte einen unvermeidbaren Einfluss auf einen Lebensweg haben können“, verrät der Verlag vorab.

Der Autor Benoit d’Halluin, 1984 in Kanada geboren, verrät über sein Buch: „Nacht ohne Morgen bezieht sich {...} auf das Koma, diesen Zustand zwischen Leben und Tod.“ Denn der Roman ist voll von durchaus dramatischen Geschichten, wie er schriftlich erklärt „Mitten in der Nacht wird Catherine von einem Anruf geweckt, von dem sie wünschte, sie hätte ihn nie erhalten. Ein Mann, von dem sie noch nie etwas gehört hat, teilt ihr mit, dass ihr Sohn Alexis, der in New York lebt, gerade von einem Auto angefahren wurde und nun im Koma liegt. Der Anrufer erklärt, dass er einen Platz für den Flug um 7 Uhr morgens nach JFK gebucht hat, um Alexis im Krankenhaus zu besuchen. Er weiß, wo sie wohnt, er kann sie abholen und fährt sie zum Flughafen. Obwohl Catherine nicht alles versteht, nicht weiß, wer dieser Mann ist, hat sie keine andere Wahl, als zu akzeptieren. Dies ist der Beginn einer sehr langen Nacht.“ Ein wunderbares Debüt, eine spannende und unterhaltende Mischung aus Thriller und Romantik.

12.2., Clemens Schick: „Nacht ohne Morgen“ von Benoit d’Halluin, Kino International, Karl-Marx-Allee 33, S+U Alexanderplatz, U Schillingstraße, 21:30 Uhr

** Das 1963 eröffnete DDR-Premierenkino war (und ist) nicht nur der Ort großer Filme und Stars, von 1999 bis 2014 feierte hier auch die LGBTIQ*-Community wilde Partys. www.yorck.de