Club OST: Techno, House, Tante Renate und beste Vibes

Im Osten was Neues: Seit einigen Wochen hat die seit Jahren populäre Party „REVOLVER“ ihre Heimat im Club OST gefunden. Ein toller Standort für eine klasse Party!

Nächste Woche, am 11. Oktober, ist es wieder so weit, die „REVOLVER“ öffnet dann erneut ihre Pforten, um die Klubber ab 22 Uhr zu den Beats von unter anderem Tobi Neumann, YANNICK WEINECK, Dragqueen Tante Renate und CHERIII tanzen zu lassen. Woohoo! Auch die Location kann sich sehen lassen: Ein ehemaliges Kraftwerk aus dem Jahr 1913 als Ort der schwulen Freude, dit is Berlin.

11.10., Club OST, Alt-Stralau 1 – 2, 22 Uhr, clubost.de, revolverparty.com

