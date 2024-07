„://CLUBGARTEN“ und „DIFFUSE REALITY“

× Erweitern Foto: M. Rädel „Wir verstehen uns als Ort, an dem gute Musik, Rave und Abfahrt zusammenkommen mit solidarischer Ökonomie, Kapitalismuskritik, Feminismus und Klimagerechtigkeit“

Expand Foto: aboutblank.li :// about blank

Der Samstag soll extrem heiß werden, über 34 Grad werden (je nach App) prophezeit. Uff! Gut, dass das ://about blank einen Garten hat – und dieser „://CLUBGARTEN“ ist schon ab 14 Uhr geöffnet.

Die Party „DIFFUSE REALITY“ startet dann etwas später um 23:59 Uhr, dann ist es nicht mehr so drückend und mensch kann auf den Dancefloor Spaß haben. Wunderbar. Und das in toleranter Atmosphäre! Denn der Berliner Klub ://about blank wurde 2010 als Technoklub und Kulturzentrum „mit linkem Selbstverständnis in Berlin eröffnet.“ Also Friede, Freude, Gartenspaß im Berliner Hitzesommer, so muss das sein. aboutblank.li

