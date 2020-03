„Queen of Drags“-Star im SO36

× Erweitern SO36

Die queere Frauenparty CLUBMÄDCHEN RISE im SO36 wartet im April mit einem TV-Stern auf.

Und zwar mit Bambi Mercury, bekannt aus dem GMF, dem Irrenhouse und der Heidi-Klum-TV-Show „Queen of Drags“.

Zusammen mit unter anderem den Butch Barflys (Disco / Soul / Funk / Classics), wird er für die passende Pop- und Disco-Mucke beim queeren Nachtleben-Spaß in der Oranienstraße sorgen. Wir sind gespannt, was der junge Vater tragen wird ... Eine Show gibt es auch noch: Billa Christe & Luise Schnittert werden auf der Bühne zeigen, was sie performancetechnisch können.

17.4., CLUBMÄDCHEN RISE, SO36, Oranienstr. 190, U Kottbusser Tor, 20 Uhr