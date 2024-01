C/O Berlin: Eintritt frei

× Erweitern Foto: M. Rädel C/O Berlin im Amerika Haus Das C/O Berlin im Amerika Haus (erbaut 1956/57 im Rahmen der internationalen Bauausstellung Interbau nach Plänen des Architekten Bruno Grimmek) ist zugleich gemeinnützige Stiftung als auch Ausstellungshaus

Rund 20 Kulturinitiativen machen mit bei „Mehr Kultur“, auch das C/O Berlin. Das bedeutet für dich, dass du dich über eintrittsfreie Montage freuen kannst. Und zwar am 18. März, am 5. August und am 18. November; insgesamt sind damit in 2024 sieben Ausstellungen eintrittsfrei zu besichtigen.

Stephan Erfurt, Vorstandsvorsitzender, C/O Berlin Foundation: „Als private, gemeinnützige Stiftung zeigt C/O Berlin jährlich rund neun Wechselausstellungen innerhalb von drei Ausstellungsslots. Die Berliner Sparkasse ermöglicht es uns ab 2024, pro Laufzeit an einem Montag die Türen des Amerika Hauses kostenfrei zu öffnen und somit allen Berliner:innen und Interessierten den Ausstellungsbesuch bei uns zu ermöglichen. Als private Institution ist diese Förderung für uns sehr erfreulich und dieses Engagement leistet für ein breites Publikum einen wertvollen Beitrag zur kulturellen Teilhabe.“

Über die Kulturstätte: Gegründet wurde das C/O Berlin aka C/O Berlin Foundation . Amerika Haus. 2000 von Fotograf Stephan Erfurt, Designer Marc Naroska und Architekt Ingo Pot. Direkt am Bahnhof Zoo, in der Hardenbergstraße 22 – 24, residiert das C/O Berlin seit 2014, zuvor war es in der Oranienburger Straße in Mitte beheimatet. Zu sehen gibt und gab es hier Pop-Art, Fotografie und visuelle Medien populärer Künstler*innen wie Nan Goldin, Peter Lindbergh und Annie Leibovitz. Ein Muss! www.co-berlin.org