CoCo Kitsch, Kiki und Principessa Ebola

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Dragqueen Allucard und Gatte Dan backstage bei Chantal

Foto: M. Rädel Chantal Gitti Michael W. Bei „Schnättel“ haben alle Spaß!

Und natürlich Gastgeberin Chantal, sie alle begrüßen die Dragqueen der Nacht am Donnerstag: Allucard (vorne im Bild, mit Mann Dan)!

Um 2016 kam die Dragqueen aus den USA zurück nach Deutschland. Aktuell ist der ehemalige „Mr. Gay Florida“ 2016 in seinem Perückenshop BICHINWIGS tätig, für Chantal und ihre Crew findet Wirbelwind Allucard („Marilyn inspirierte mich“) aber immer Zeit.

Diese Show wird abgefahren! Aber neben Britney-Spears-Fan Allucard kannst du in der Donnerstagnacht natürlich noch andere Künstler*innen live im Klub auf dem RAW-Gelände erleben. So werden unter anderem DJ EXILDISCOUNT und DJ Waikiki sowie DJ EMMANUELLE5 an den Musikanlagen drinnen und draußen auf dem Gelände des Suicide angekündigt. Die Travestie-Revue startet dann um 2 Uhr am Freitagmorgen.

Immer donnerstags: Chantals House of Shame, Suicide Circus, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr