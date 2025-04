COMEDY Hairy Situation: A Comedy Show by Alok

× Erweitern Foto: Frances Carter ALOK

Der Comedy-Club ist am Marlene-Dietrich-Platz 1, der wiederum am Potsdamer Platz.

ALOK (they/them) hat sich in den letzten Jahren als SchriftstellerIn, Comedian, SpeakerIn und SchauspielerIn international einen Namen gemacht.

Am 2. und 3. Mai bringt ALOK endlich ihr neues Programm „HAIRY SITUATION: A Comedy Show by ALOK“ live auf die Bühne des Berliner Punchline Clubs (Marlene-Dietrich-Platz 1) – mit pointiertem Humor, einzigartigem Stil und vielen persönlichen Geschichten.

Trans zu sein und aus Indien zu kommen, ist für ALOK schon per se häufig genug eine klassische „haarige Situation“. In solchen findet sich ALOK in ihrer neuen Stand-up-Show gleich mehrfach wieder: für einen mega-bekannten brasilianischen DJ gehalten zu werden, TikTok-Make-up-Tutorials zu vermasseln und einen Termin im European Wax Center zu buchen. Unglaublich scharfsinnig und wunderbar albern zugleich. Im Wonnemonat Mai kehrt ALOK endlich wieder zurück nach Deutschland. Im Punchline Club Berlin erwartet das Publikum mit „HAIRY SITUATION: A Comedy Show by ALOK” eine einzigartige Mischung aus Comedy, Performance und persönlicher Reflexion. Erneut wird ALOK das Publikum zum Lachen bringen und sich dabei gleichzeitig tiefgründig mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen. semmel.de

