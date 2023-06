Community, Charity, Nasser: „RED NIGHT“

× Erweitern Foto: M. Rädel CSD Berlin Pride

Unter anderem der queere Aktivist Nasser El-Ahmad ist bei der „Verleihung des Bobby Campbell Aids Hero Awards“ ** am kommenden Sonntag im SchwuZ dabei, los geht es um 19 Uhr.

Angekündigt für dieses Event, das von der SchwuZ Queer Stiftung präsentiert wird, sind unter anderem noch Duotone, Colin Rich, Matthias Eiche, Frank Stoppel, Azusa Nakaoka und Raphael Douglas.

„Freiwillige Spenden zugunsten von T28 – HIV & Aids Station der Charité“ werden erbeten, so das Team des 1977 eröffneten Klubs, der nach vielen Umzügen in Neukölln seine Heimat gefunden hat. Einen (nicht verbindlichen) Dresscode gibt es auch: die Farbe Rot. ** Robert Boyle „Bobbi“ Campbell Jr. (1952 –1984) war ein US Aids-Aktivist

25.6., „RED NIGHT“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 19 Uhr, der Eintritt ist frei