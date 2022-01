Community-Kunst abseits des Mainstreams

× Erweitern Bild: Barbara Lüdde „YouMeMeYou“ 2020 (Ausschnitt)

Bild: Aki Turunen „The Victorian Yellow“ 2020

Im März eröffnet im FELD+HAUS Projects in Berlin die queere Ausstellung „CRUSH“, die für LGBTIQ*-Sichtbarkeit abseits der üblichen Szenkieze sorgen wird – präsentiert vom Finnland-Institut in Deutschland.

Angekündigt sind Künstler*innen wie Janne Räisänen, Barbara Lüdde und Aki Turunen. Über die Ausstellung wird schriftlich verraten: „CRUSH ist eine Ausstellung, in der die widerstrebenden Bedeutungen des Wortes crush erforscht werden. Dabei geht es nicht nur um das Gefühl von Lust und Leidenschaft, sondern auch darum, erdrückt, zurückgewiesen und ausgestoßen zu werden – eine Erfahrung, die LGBTQI+-Gruppen so oft machen.“

Eine Ausstellung, die sich also auf mehreren Eben dem Wort „crush“ nährt und es via Kunst durchleuchtet und zugleich auf gesellschaftliche Umstände und Missstände Aufmerksam macht. „CRUSH erkundet einige queere Perspektiven, die aus Furcht und Angst geboren wurden, und blickt dennoch in eine Zukunft der Verbundenheit. Es ist eine Ausstellung über das Verlangen − das Verlangen, sich zu verbinden und akzeptiert zu werden.“ Ungewöhnliche Bilder, die sich mit Freiheit, Identität, Geschlecht, Sexualität, Macht und Kontrolle beschäftigen. Spannend.

11.3. bis 2.4., CRUSH, FELD+HAUS Projects, Seestraße 131, S Beusselstraße, Di – Sa 11 – 18 Uhr, Eintritt frei, www.finnland-institut.de