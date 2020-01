Conrad Artworx stellt aus

× Erweitern ap Conrad

Zusammen mit Henri Banks. Im Friedrichshain.

Conrad Artworx

„Als Maler reizt mich die starke Symbolkraft religiöser Darstellungen und Erzählungen. Ich unterscheide zwischen der Institution Kirche, die man durchaus kritisch sehen kann, und dem persönlichen Glauben“, verriet uns der Maler Conrad Artworx einmal im Interview.

Am 15. Februar ist seine Kunst ab 20 Uhr zusammen mit der von Henri Banks in der Krossenerstraße 36 bei Creative Gifts zu erleben. Ganz genau, im immer noch punkigen Friedrichshain, das passt, denn: „Musik hatte schon immer einen sehr starken Einfluss auf meine Kunst. Bands wie Soft Cell, Depeche Mode oder Nick Cave haben religiöse Themen und die Fragen nach Schuld, Sühne und Erlösung besungen. Allerdings gepaart mit androgyner, doppeldeutiger Sexualität und inspiriert von der rebellischen Energie des Punk.“ Zu sehen gibt es in der Doppelausstellung neue Bilder, Skulpturen und Collagen – und ein Geburtstag wird auch gefeiert!

Hier geht es zu unserem Chat mit Conrad Artworx