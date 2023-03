Heftig cool: THE WASH BAR

× Erweitern Foto: M. Rädel Dustin Render und Marius Döring

Foto: M. Rädel Die coole Bar eröffnete Ende November 2022 in der Brunnenstraße 163

In der Brunnenstraße 163 in Berlin-Mitte eröffnete Ende letzten Jahres diese mit Street-Art von AkteOne und Fotografien von Christopher Schmidt geschmückte und in Industrial Style designte gemütliche Bar, die gekonnt die Brücke schlägt zwischen Kiez-Kneipe und hippem Treff.

Angeboten werden in THE WASH BAR ausgefallene, mit nachhaltigen Zutaten hergestellte Drinks und Cocktails, die nicht nur munden, sondern sich auch optisch angenehm von den Standards abheben. Auch die Präsentation macht Spaß: Sitzt #mensch an der Theke, fallen die mit Spirituosen und selbstgemixten Cocktails gefüllten Glasballons auf, die dann bei Betrieb angezapft werden.

Wer schon länger in Berlins Mitte das Nachtleben unsicher macht, der/die wird die Adresse womöglich noch als „Tarantino’s Bar“ kennen. Jetzt sind aber Dustin Render und Marius Döring, die Macher der erfolgreichen Bars Pawn Dot Com und Sharlie Cheen, am Start und überzeugen voll und ganz, der Name der Bar referiert übrigens auf einen Vorgang bei der Alkohol-Destillation in der Brennblase ... Einkehren, runterkommen, sich belohnen oder Freund*innen treffen kann #mensch hier Mittwoch bis Samstag ab 18 Uhr.

THE WASH BAR, Brunnenstraße 163, U Bernauer Straße, thewashbar.berlin