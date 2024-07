Coole Partys zum CSD in Berlin

×

CASSIOPEIA: Nina Queers CSD-Party

Es wird wild im cassiopeia Berlin, denn es öffnen sich wieder die Pforten zum legendären und auch nach über zwanzig Jahren immer noch immens populären „Irrenhouse“ von Dragqueen Nina Queer. Die erfreut nicht nur mit Promis wie Tim Lienhard und eigenem Bier, sie fördert auch den Klubnachwuchs wie kaum eine andere und vergisst dabei die älteren Semester nicht, die die Berliner Klubwelt, wie wir sie jetzt nutzen, mit aufgebaut haben. Zum CSD kannst du dich unter anderem freuen über einen „fetten“ Biergarten und Klub-Sterne wie Ivanka T., Amy Strong und DJ Bürger Pe.

26.7., „Irrenhouse Pride Gala“, cassiopeia, RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 22 Uhr, ninaqueer.com

PRINCE CHARLES: „Horse Meat Disco“ voll auf PRIDE

Die Party im Juli verspricht extraordinär zu werden! Eintauchen in einen Klubkosmos mit Discokugeln, Klubgarten, Open-Air-Chill-Out und einem Dancefloor im (leeren) Pool. Hier kommen Bären, Diven und Bartburschen zusammen, um Sylvester und Donna zu huldigen. Alle vier Resident-DJs – Luke Howard, Severino, Jim Stanton und James Hillard – haben sich einen Namen für ihre fantastischen Partys und hochwertigen Disco-Sets gemacht. Mit ihnen kannst du auch im „Pride Month“ tanzen. Wunderbar!

28.7., „Horse Meat Disco“, Prince Charles, U Moritzplatz, 14 Uhr

SCHWUZ: CSD in Neukölln

Wenn der größte und älteste Klub Berlins DEN Tag der LGBTIQ*-Community feiert, der mutigen Aktivist*innen gedenkt und die gerade angesagten Künstler*innen loslegen lässt, dann wird es genreübergreifend bunt, spaßig und extrem unterhaltsam. Im SchwuZ, schon seit 1977 am Start, feiern die Generationen und queeren Subkulturen miteinander, tanzen und connecten. Vom Ledermann über die schillernde Dragqueen bis zur Dyke sind alle willkommen und auch alle da. Wichtig ist hier nur das, was verbindet: Lebensfreude, Toleranz und Musik (unter anderem von Caramel Mafia). Ohne Frage eine der besten queeren Partys zum CSD, und das mitten in Neukölln. Grandios.

27.7., CSD im SchwuZ, SchwuZ, Rollbergstr. 26, U Rathaus Neukölln, 22 Uhr, www.schwuz.de

KITKAT: Die „REVOLVER“ zum CSD

Gleich mehrmals legt sich das Team der „REVOLVER“ und „INSTINKT“ für dich partytechnisch mächtig ins Zeug. Und das an unterschiedlichsten Orten! Los geht es am 12. Juli um 22 Uhr im sündigen KitKatClub (Köpenicker Straße 76, U Heinrich-Heine-Straße) mit der „REVOLVER PARTY – Berlin Pride Warm Up“. Am 26. Juli wird dann ab 17 Uhr – zuerst Open Air! – im Club OST (Alt-Stralau 1 – 2) beim „REVOLVER XXL PRIDE WEEKEND“ gefeiert, und vom 27. bis zum 28.7. tanzt die LGBTIQ*-Community ab 23 Uhr zusammen im legendären Metropol (Nollendorfplatz 5, U Nollendorfplatz) bei der „REVOLVER INSTINKT – PRIDE PARADE AFTER PARTY“. revolverparty.com

