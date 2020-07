Getränke-Abverkauf im SchwuZ

× Erweitern Foto: Matthias Hamann/schwuZ.de SchwuZ

Foto: M. Rädel Bambi trägt zwar mitunter einen Totenkopf, belebt aber die Szene und tut Gutes

Ist ein Klub geschlossen, werden mit der Zeit die Getränke oll. Das von der Corona-Pandemie hart getroffene SchwuZ in Neukölln schlägt daher einen logischen und doch ungewöhnlichen Weg ein. Es verkauft seinen Lagerbestand.

„Nach dem Erfolg am Pfingstsonntag setzt das SchwuZ den Getränke-Abverkauf am PRIDE Samstag fort. Und zwar wieder draußen auf dem SchwuZ-Hof. Und diesmal mit begrenzter Möglichkeit auf dem Hof zu verweilen. Natürlich nur mit Registrierung deiner Daten vor Ort. Und unter Einhaltung der aktuell gültigen Hygiene- und Abstandsregeln“, postete „Queen of Drags“-Star Bambi Mercury dazu.

Foto: M. Rädel SchwuZ Einhorn „Your Disco Needs You“ von Kylie Minogue passt wie Einhorn in Klub

„Die SchwuZ-Crew hofft, ihr habt immer noch ordentlich Durst und weiterhin starke Sehnsucht nach eurem Lieblingsklub. Die Getränkelager sind auch weiterhin noch viel zu voll. Daher heißt es einmal mehr: ALLES! MUSS! RAUS! Durch den Kauf von Getränken unterstützt Ihr das SchwuZ dabei zu überleben. Nachdem sie bisher weiterhin auf Gelder aus öffentlicher Hand warten und nichts erhalten haben, heißt es erst recht: Sie brauchen jeden Cent, damit sie durch die Krise kommen.“

Zusammenhalt und Community, Wörter, die durch die Corona-Pandemie eine viel stärkere Bedeutung bekommen haben. Wir von der blu Mediengruppe machen mit, denn Klubs sind Safe Places für uns alle.

25.7., „ALLES MUSS RAUS! – PRIDE Edition“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 14 – 22 Uhr