SchwuZ: #Livestream und Getränkeabverkauf

× Erweitern Foto: F. Winkler-Ohm SchwuZ

Foto: M. Rädel Absinthia Absolut war unlängst bei „Shopping Queen“ im TV zu erleben

Der von der Corona-Pandemie hart getroffene Neuköllner Klub geht am Samstag, dem Berliner CSD-Abend, ab 19 Uhr live auf Facebook, YouTube und Twitch.

Der von uns bereits angekündigte Getränkeabverkauf wird zu einem CSD-Happening unter anderem mit Jacky-Oh Weinhaus und Absinthia Absolut sowie Talk- und Diskussionsrunden zu Themen wie „Schwarze Queers in Zeiten von #BlackLivesMatter“ und „Blutspendeverbot für Schwule“.

Zudem gibt es Performances von Szenesternen wie Judy LaDivina, The FlaminGogos, Gieza Poke, FKA und Ocean, moderieren wird die schlagfertige Kaey (einst Redakteurin bei der blu Mediengruppe (Fun Fact!)).

Ist ein Klub geschlossen, werden mit der Zeit die Getränke oll. Das SchwuZ schlägt daher einen logischen und doch ungewöhnlichen Weg ein: Es verkauft seinen Lagerbestand. „Nach dem Erfolg am Pfingstsonntag setzt das SchwuZ den Getränkeabverkauf am PRIDE-Samstag fort. Und zwar wieder draußen auf dem SchwuZ-Hof. Und diesmal mit begrenzter Möglichkeit auf dem Hof zu verweilen. Natürlich nur mit Registrierung deiner Daten vor Ort. Und unter Einhaltung der aktuell gültigen Hygiene- und Abstandsregeln“, postete „Queen of Drags“-Star Bambi Mercury dazu.

Foto: M. Rädel SchwuZ Einhorn „Your Disco Needs You“ von Kylie Minogue passt wie Einhorn in Klub

„Die SchwuZ-Crew hofft, ihr habt immer noch ordentlich Durst und weiterhin starke Sehnsucht nach eurem Lieblingsklub. Die Getränkelager sind auch weiterhin noch viel zu voll. Daher heißt es einmal mehr: ALLES! MUSS! RAUS! Durch den Kauf von Getränken unterstützt ihr das SchwuZ dabei zu überleben. Nachdem sie bisher weiterhin auf Gelder aus öffentlicher Hand warten und nichts erhalten haben, heißt es erst recht: Sie brauchen jeden Cent, damit sie durch die Krise kommen.“

Zusammenhalt und Community, Wörter, die durch die Corona-Pandemie eine viel stärkere Bedeutung bekommen haben. Wir von der blu Mediengruppe machen mit, denn Klubs sind Safe Spaces für uns alle.

25.7., „ALLES MUSS RAUS! – PRIDE Edition“, SchwuZ, Rollbergstr. 26, U Rathaus Neukölln, 14 – 22 Uhr, ab 19 Uhr Livestream und Diskussionsrunde