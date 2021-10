Geht’s noch? Veranstalter rät von Impfung ab

× Erweitern Foto: Kevin Laminto corono virus

KitKatClub Bizarr, ein Veranstalter einer Party im KitKatClub – nicht der Klub selbst – rät von der Impfung ab. Im KitKatClub selbst war lange eine Teststation beheimatet, auch hält der Klub sich an alle Maßnahmen

Und nicht nur das, die Corona-Pandemie wird zudem noch verharmlost, die Party beworben. Wir sind entsetzt über so viel Unwissen, an Querdenker-Geschwurbel erinnernde Aussagen und Verhöhnung der unzähligen Opfer der seit 2020 weltweit wütenden Pandemie.

Auf Social Media zu lesen ist folgender (von uns nicht korrigierter) Veranstaltungstext für die Party „The 27 Year Mystic Rose Celebration“ am 15. Oktober im KitKatClub. Hier ein Auszug:

„Ich weiss, dass ich vielen meiner Gäste damit vor den Kopf stosse, ich schätze, es sind ca. 30-40 % der Goaszene, die nicht Geimpft sind...aber, was soll ich tun...? Dies ist nicht meine Entscheidung...das mit dem 2G...!!! Ich hoffe, ihr kommt jetzt nicht auf die verschrobene Idee, euch Impfen zu lassen, damit ihr wieder zur Mystic Rose kommen könnt.... Ich und viele Freunde aus meiner Community haben vor kurzem Corona gehabt...es war für uns alle ein mehr oder weniger heftiger Knock-Out für 1-2 Wochen, aber absolut nichts Lebensbedrohliches....!!!! Es fühlte sich an wie eine fette Grippe...! Man braucht viele Vitamine, Gutes Essen, viel Ruhe und CDL...dann übersteht man das auch... Man muss das EIGENE Immunsystem stärken...!!! Und dafür, um diese Symptome NICHT zu bekommen, soll ich mich Impfen lassen...??? NO WAY...auf gar keinen Fall...! Dann lieber Corona...!!!“ (Hier geht es zum ganzen Text)

Zurecht rufen Größen der Szene wie Dragqueen Fixie Fate zum Boykott der Veranstaltung auf. „Ganz schlimme Abgründe tun sich auf. Schade fürs Kitty, das die ganze Krise sehr gut für sich ins Positive wandeln konnte“, so die Dragqueen auf Facebook.

UPDATE 13:53 Uhr: Inzwischen wurde diese Entgleisung (Screenshot unten) mit all den Falschbehauptungen gelöscht