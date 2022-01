Gute Besserung, Ralph!

Der populäre Queer wollte im Bruckner-Foyer des Renaissance-Theaters Berlin Texte seines Namensvetters Christian Morgenstern (1871 – 1914) präsentieren, daraus wird nun nichts. „Ich bin heute Morgen positiv auf Corona getestet“, verrät er auf Social Media.

Ralph selbst gibt sich cool: „Da ich ja geboostert bin, dauert meine Quarantäne NUR 7 Tage! Nach diesem ETWAS turbulenten Vormittag, lege ich mich jetzt erstmal hin!“ Zudem wolle er die RTL-Serie „Sisi“ mit Jannik Schümann ansehen und ein Videotagebuch führen.

Über Ralph Morgenstern: Der am 3. Oktober 1956 in Mülheim an der Ruhr geborene queere Schauspieler feierte anfangs im Fernsehen seine größten Erfolge mit Klatsch- und Boulevard-Sendungen wie „Blond am Freitag“ oder in legendären queeren Komödien von Walter Bockmayer. Auch als Theaterschauspieler und Buchautor ist er etabliert und beliebt.