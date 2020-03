Corona: Was macht die Szene?

× Erweitern Fotos: M. Rädel Olaf Hartmannsgruber, Nina Queer, Amanda Cox

Wir wollen und werden hier keine Panik verbreiten. Trotzdem: Die ITB wurde nicht ohne Grund abgesagt, der Corona-Virus scheint sich zu einem wachsenden Gesundheitsrisiko für alle Menschen zu entwickeln. Wir fragten bei Veranstaltern, VIPs und Betreibern der Szene nach, was sie tun, um sich, die Klubber und Gäste zu schützen – und ob sie ihr eigenes Verhalten ändern.

„Gar nicht. Auch wenn die Krankheit nicht zu unterschätzen ist, verfalle ich nicht gleich in Panik. Und bei der Arbeit für Olivia achte ich einfach mehr darauf, weniger jedem direkt die Hand zu reichen.“

Amanda Cox, Dragqueen

„Ich verändere mein Verhalten gar nicht ... Ich arbeite viel und bin eh selten unterwegs – und Hamsterkäufe mach ich auch nicht.“

Stefan Merkt, Künstler

Party Alle Klubs haben Seife vor Ort, viele auch Desinfektionsmittelspender

„Ich bin ein Mensch, der fast immer und vor allem Angst hat. Natürlich habe ich auch Angst davor, dass eine Pandemie aufbrechen könnte und ich Menschen verlieren müsste, die ich liebe. Allein der Gedanke, dass Menschen, die ich kenne und mag, jemanden verlieren könnten den sie lieb haben, macht mich traurig. Aber wenn man wie ich, jeden Tag wegen der Irrwege und Fehlleitungen der Menschen weint, ist das nur ein Klacks. Ich lebe mein Leben weiter wie bisher. Wir haben schon so viele Dinge überstanden und wir werden auch das überstehen. Sollte es Ernst werden mit der Corona-Grippe und es sicherer für meine Gäste sein, nicht mehr zu einer Veranstaltung zu gehen, werde ich meine Partys zum Wohl meiner Gäste gerne absagen und die Zwangspause dazu nutzen, um endlich auszuschlafen meinen ersten Krimi zu schreiben. Nichts im Leben ist Zufall. Alles ist Bestimmung. Wenn ich eines gelernt habe, seitdem ich in Berlin wohne, dann wie man auch aus den sauren Trauben des Lebens süßen Wein keltert.“

Nina Queer, Dragqueen, Veranstalterin

„Wir orientieren uns an den Empfehlungen des Robert Koch Instituts und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und weisen verstärkt wie schon eh- und je auf die Hygieneregeln hin. Wir informieren uns selbst regelmäßig über die Entwicklungen und geben relevante Informationen an unser Personal weiter. Dabei achten wir darauf, dass Vorsicht geboten, jedoch Panik völlig unangebracht ist. Wichtig ist die Vermittlung von geprüftem und vertrauenswürdigen Wissen aus ebensolchen Quellen.“

Marcel Werner, SchwuZ

„Ich bin die nächsten Tage auf Konzertreise nach Bayern und in dem Zusammenhang kam das Thema auf. Also Abstand halten, Hygieneetiquette beachten und hoffen, dass die Konzerte nicht doch noch abgesagt werden, so wie es mit meiner ITB Gala hier in Berlin geschah ...“

Olaf Hartmannsgruber, Veranstalter