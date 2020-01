CSD: Erst Inhalte, dann Motto

× Erweitern Foto: Iillen, pixabay.com, gemeinfrei Communitysommer-CSD-Stuttgart

Der CSD Berlin e. V. geht 2020 neue Wege und bittet alle Queers ihm ein Thema, das ihnen am Herzen liegt, zu schicken. Daraus soll dann gemeinsam ein Motto generiert werden.

Es geht also vorab nicht darum, ein möglichst knackiges und womöglich provozierendes Motto zu finden, sondern einen thematischen Schwerpunkt zu setzen, den man dann zusammen bearbeitet. Ein durchaus erfolgversprechender Weg, der auch schon von anderen CSDs (etwa in Kleinstädten) eingeschlagen wurde.

Die 42. Berliner CSD-Demonstration wird dieses Jahr am 25. Juli durch die Hauptstadt tanzen und Vielfalt zeigen, für Solidarität werben und zur gesellschaftlichen Akzeptanz auffordern. Letztes Jahr wurde erstmals die Millionenmarke geknackt (wir berichteten).

„Wir wollen zuerst Inhalte, dann das Motto! Durch den Aufruf wollen wir in diesem Jahr mehr Teilnehmende an der Mottofindung partizipieren lassen“, so Dana Wetzel, Mitglied des Vorstandes über die veränderte Vorgehensweise. „Wir würden uns freuen, wenn uns neben den Schwerpunkten auch ein/zwei Sätze zu deren Begründung erreichen.“ Bisher wurden die inhaltlichen Forderungen zum Berliner CSD erst nach der Mottofindung aufgestellt.

„Die Teilnehmenden am CSD Berlin stehen für ein Klima der Akzeptanz in unserer Gesellschaft. Menschen und Organisationen, die versuchen, ein Klima der Angst und Ausgrenzung zu schaffen, wie es AfD, BERGIDA und NPD tun, sind beim CSD nicht willkommen.“

Der Aufruf für 2020

Welche politischen Inhalte sollte DEIN persönlicher CSD 2020 haben? Wir, der Berliner CSD e.V., haben unser Verfahren geändert und freuen uns auf eure politischen Fragen und Antworten, die euch unter den Nägeln brennen.

Bis zum 29.2.2020 haben alle Interessierten, Teilnehmenden und Aktivist_innen die Möglichkeit, ihre politische Inhalte mit einer kurzen Begründung unter community@csd-berlin.de einzureichen. Aus den Einsendungen werden die fünf meistgenannten Schwerpunkte evaluiert. Gemeinsam mit der Community wird aus diesen im Anschluss das Berliner CSD-Motto für 2020 entwickelt. Einsendeschluss: 29.2.2020, Vorschläge und Fragen bitte nur an: community@csd-berlin.de