CSD am See: aus eins mach zwei

Foto: M. Rädel DJNK

Die Queen of Mean, La Nick, und der Schlager-DJ Herzbeat sind gemeinsam am Start bei Nina Queers CSD-Fest der 1000 prallen Badehosen samt FKK-Strand, Schlauchbootrennen und Restaurants.

Und nicht nur die. Amy Strong, Katy Bähm, Ellie Caballé, DJ Francis, DJ Divinity sowie DJNK und DJ Magic Magnus, sie gehören auch zu den Künstlern, die am 25. und 26. Juli im Strandbad Grünau in Berlin den „CSD am See“ feiern. Du hast richtig gelesen, es gibt eine Party. Stirnrunzeln muss trotzdem nicht sein.

Foto: M. Rädel Nina Queer Alle lieben Lady Q!

Wenn man die notwendigen Abstandsregeln beachtet, einen Mund- und Nasenschutz trägt, wo er geboten ist, sich an der frischen Luft aufhält und sich auch die Hände säubert, dann ist das Risiko recht gering, sich mit Corona zu infizieren.

Foto: M. Rädel DJ Francis und „CSD am See“-Klowart

Das weiß auch Veranstalterin Nina Queer und bittet alle Gäste, das zu beachten. Zudem ist die Ticketzahl pro Tag auf 1000 Stück begrenzt, „durch die Größe des Areals sind alle Abstandsregeln einhaltbar“, so die Dragqueen, „Desinfektionsmittel für alle Gäste steht bereit.“ Einige Regeln sind zu beachten: „Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist nicht erlaubt. Für das Aufsuchen unserer Baderäume und Toiletten ist ein Mundschutz erwünscht“, so Nina. Über „das Mitbringen von Aktiv-Boxen und eigener Musik in jeder Form, Decken, Liegen, Sonnenschirmen, Booten und aufblasbaren Tieren, Schiffen und Objekten aller Art“ freut sich La Queer aber ausdrücklich.

25.7. und 26.7., CSD am See, Strandbad Grünau, 12 – 23:59 Uhr, Sportpromenade 9, 12 Uhr, www.facebook.com/csdamsee