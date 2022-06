„Die kleine Schwester des großen CSD“

× Erweitern Foto: www.facebook.com/csdaufderspree.de CSD auf der Spree

Foto: M. Rädel DJ PomoZ Thomas aka DJ PomoZ

Thomas, neben Monique und Florian einer der drei Vorstände der „CSD auf der Spree eG“, nennt das gemeinsame Herzensprojekt „CSD auf der Spree“ genau so, wie man diese Veranstaltung wahrnimmt. Am 21. Juli wird wieder vom Wasser aus für queere Sichtbarkeit gesorgt.

Denn dann legen die Schiffe des „Berlin Canalpride“ los. „Als Berliner Sympathiekundgebung ist die Flotte in dieser Form einzigartig und aus dem CSD-Sommer nicht mehr wegzudenken. Hier verbinden sich Sightseeingtour und Demonstration zu einer großen Parade auf dem Wasser“, so Thomas via E-Mail an uns.

Foto: M. Rädel Berlin-Mitte Auch die wunderbare Museumsinsel wird von den Schiffen aus beschallt

„Auf den Booten präsentieren die besten DJs und Moderator*innen die Highlights Berliner Sehenswürdigkeiten und führen die Regenbogenflotte über Regierungsviertel, die Museumsinsel durch die Schleuse bis zum Treptower Park.“

Angekündigt für den 21. Juli werden unter anderem das SchwuZ, Dykes’N Divas & Butch Barflys, das Rauschgold, Vorspiel SSL e.V., die Berliner Aids-Hilfe, der BLF und die Scheune. Los geht es ab 17:30 Uhr an verschiedenen Anlegern, um 21:30 Uhr endet am „Mercedes Benz Anleger“ (Anlegestelle East-Side-Gallery) und am Anleger Treptower Park der Spaß. www.canalpride.com