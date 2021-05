× Erweitern CSD auf der Spree

Dieses Jahr kann endlich das Jubiläum gefeiert werden: Eine spaßige Party auf dem Wasser, die für LGBTIQ*-Sichtbarkeit und Community-Zusammenkommen unter freiem Himmel sorgt, der „CSD auf der Spree“ wird 15. Jahre alt. Wir gratulieren!

Foto: Wattskonzept csd auf der spree berlin-mitte dom Auch Mutter Dora will mitmachen

„Seit Ende 2019 sind wir in den Startlöchern zum 15. CSD AUF DER SPREE und erleben seither eine Terminverschiebung nach der anderen“, so die Veranstalter via E-Mail an uns. „Und nun, tatsächlich, es scheint verbindlich: Der 15. CSD AUF DER SPREE, am Donnerstag, 23.9.2021, mit PuScHeLaLaaarm forever! Da der Vorverkauf seit fast zwei Jahren durchläuft, sind nur noch ca. 400 Online-Bordkarten im Vorverkauf verfügbar. GREIFT ZU, denn die Plätze werden wohl mit weiter sinkenden Fallzahlen und vermehrten Impfungen schnell weg sein.“

Übrigens: „Wem CSD auf der Spree nicht genug ist, kann sich auf den Februar 2022 freuen. Dann sticht die deutschsprachige Spartacus Gay Cruise zu einer zehntägigen Reise um die Kanaren und nach Madeira in See“, so die queere Truppe vom CSD AUF DER SPREE. Angekündigt sind dafür unter anderem die in Berlin ansässigen Künstler Rainer Bielfeldt, Edson Cordeiro und auch Trance-DJ Chris Bekker. Hier geht es zur Cruise: www.mcruise.de

23.9., CSD AUF DER SPREE, www.canalpride.com