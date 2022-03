Deine Stimme zählt!

× Erweitern Foto: M. Rädel CSD Berlin Pride Stella deStroy (Mitte) und Freunde beim CSD Berlin Pride 2021 am Hermannplatz in Neukölln

csd berlin 2022

Du hast die Chance, mitzuentscheiden, welches Motto der Hauptstadt-CSD 2022 bekommen soll. Unter all den Vorschlägen kann die LGBTIQ*-Community und ihre Mitstreiter*innen online abstimmen, welche Motto-Ideen in die Top 10 kommen, aus der dann das diesjährige CSD-Motto gewählt wird.

Unter anderem folgende Vorschläge stehen zur Wahl: „Peace now!“, „MAKE LOVE, NOT WAR“, „Friede, Freude, Feierkuchen“, „Rausch“, „Liebe bedeutet Freiheit“ und „Über UNS, nicht ohne UNS! | About US, never without US!“ sowie „Proklamiere Dich!“. Hier findest du alle Vorschläge und kannst abstimmen: CSD 2022 Mottosuche

Jedes Jahr im Sommer gedenkt die Szene mit ihren CSD-Paraden und Straßenfesten (fast) weltweit den Aufständen und Demonstrationen auf der Christopher Street 1969 in New York. Nachdem sich damals mutige Queers in der Szene-Bar „Stonewall Inn“ tagelang aus Protest gegen andauernde Polizeirazzien verschanzt hatten, ging alles los, was wir heute feiern. Die Demonstration ist für Berlin für den 23. Juli geplant. csd-berlin.de