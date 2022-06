Das sind die Künstler*innen der CSD-Party

× Erweitern Foto: www.hot-chip.co.uk Hot Chip

Foto: www.ladybunny.net Karl Lagerfeld und Lady Bunny

SHOUSE, Lady Bunny, Katy Bähm, Hot Chip und viele andere werden den Berliner CSD am 23. Juli mit dir feiern. Und zwar im Ritter Butzke, mitten in Berlin, wo Mitte auf Kreuzberg stößt. Hier steigt die „House of Pride“-Sause, die offizielle Party nach der CSD-Demo.

Das „House of Pride“ hat ein mehr als volles und abwechslungsreiches Programm, das den Tag der Parade divers und glamourös in einer erstklassigen Location würdig zum Konfetti-getränkten Abschluss bringt. Die Berliner Szene ist extrem vielfältig, hier kannst du das erleben und dabei eine sehr, sehr gute Zeit haben. Die Stars der Nacht sind Hot Chip und Lady Bunny, beides internationale queere Stars.

Fotos: M. Rädel Strify (Bildmitte, rechts neben Riccardo Simonetti) wird dabei sein, auch Absinthia (rechts im Bild), die gerade im neue Film von Rosa von Praunheim zu sehen ist: „Rex Gildo – Der letzte Tanz“

Hot Chip (großes Bild oben) sind die wohl coolsten Nerds der Musikwelt. Und die mit besten Remixer, immerhin durften sie schon Donna Summer und Kraftwerk aufpeppen. Die Bandgründung erfolgte im Jahre 2000 durch Alexis Taylor und Joe Goddard, seitdem wurde die Band zu einer festen Größe in der – queeren – Klubwelt und den Albumcharts. Lady Bunny in ihren eigenen Worten: „Ich bin eine der beeindruckendsten Drag-Performer, die je lebten. Ich bin wunderschön, talentiert, bekannt und EXTREM BESCHEIDEN!“ Die 1962 Geborene ist optisch eine Huldigung an Dusty Springfield, vor allem aber eine DER Macher*innen der New Yorker Szene.

Gefeiert wird im coolen und populären Klub Ritter Butzke in der Ritterstraße am Moritzplatz. Dich erwarten hier sieben Partybereiche, Essen, Möglichkeiten, sich näherzukommen und VIPs wie LGBTIQ*-Aktivistin Gloria Viagra, Podcasterin Miss Ivanka T. und Musiker, Influencer und Sänger Strify. Angekündigte „House of Pride“-Künstler*innen sind zudem queere Sterne der LGBTIQ*-Community wie zum Beispiel TV-Super-Dragqueen Katy Bähm, DJ Caramel Mafia (bekannt aus dem SchwuZ), Paul Paillette (vom „Irrenhouse“), DJ und Influencer Hollywood Tramp aus Hamburg, DIE Tanzkönigin Absinthia Absolut sowie TV-Stern Charlet C. House und DJ und Producer Marc Miroir (von der Party „Members“).

23.7., „House of Pride – Official Mainparty CSD Berlin | Berlin Pride“, Ritter Butzke, Ritterstraße 26, U Moritzplatz, 21 Uhr