CSD-PARTY im SO36

Gemeinsam Vielfalt feiern! Das Team vom SO36 begeht heute partytechnisch die Erinnerung an mutige queere Vorkämpfer*innen der LGBTIQ*-Community.

Ganz passend heißt die SO36-CSD-Party dann auch „Stonewall was a Riot“. Denn die Straßenkämpfe in der Christopher-Street vor und in der Bar The Stonewall Inn machten alle Heutige möglich. Angekündigt werden DJ Beeftræger (Synthie-Pop), DJ Zedi (Elektro), DJ Disko (E-Werk), DJ Idlibra (Brazil).

22.7., „Stonewall was a Riot“ – Die CSD-Party, SO36, Oranienstr. 190, U Kottbusser Tor, 21 Uhr