CSD ✰ SchwuZ

× Erweitern Foto: M. Rädel SchwuZ

Foto: M. Hamann LCavaliero LCavaliero

Von 9 bis 9 Uhr kommt am 23. Juli die feierfreudige Szene nach der großen CSD-Demonstration dann in Neukölln zusammen, um mit Tanz und Spaß das Erreichte zu feiern, das queere Leben zu zelebrieren und Community zu genießen: „We Are Family“.

Für Musik und Entertainment sorgen Künstler*innen wie LCavaliero, Cuftan, Kakao Katzê, Tom Peters, Ena Lind, Lucky Pierre, Howard Saint Laurent, Black Pearl Saint Laurent und Mavin. Darauf kann man sich freuen! Und das tun die „SchwuZfinken“ dann auch auf ihrer Homepage:

„Nach zwei Jahren Füße still halten wird es wieder Zeit, das Tanzbein zu schwingen für mehr queere Gerechtigkeit: lasst uns zusammen feiern, dass wir stark sind, dass wir alle gorgeous sind, dass wir alle fabelhaft sind. Lasst uns der Welt zeigen, dass wir gemeinsam stark sind!“

Anders als sonst ist diesmal schon um 21 Uhr Einlass UND Partybeginn, du kannst mit deinen Freund*innen also direkt nach der großen Parade weiter feiern. #ExpressYourself

23.7., CSD im SchwuZ, Rollbergstraße 26, 21 Uhr Einlass und Party, www.schwuz.de