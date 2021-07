CSD, Strand und Bratwürste

× Erweitern Gay Beach Pride Edition Open Air

Foto: M. Rädel Steht auf Disco und House: Fixie Fate

Und Fixie Fate! Einen Tag vor dem großen CSD in Berlin kann man schön zentral am Wasser schon einmal vorfeiern.

Los geht es am Freitag schon um 16 Uhr, man kann also direkt nach der Arbeit am queeren Partytreiben teilnehmen und in dieser Location am Rolandufer 4 STRANDEN. Neben Dragqueen Fixie wird auch noch DJ KEN für die passenden Klänge sorgen, seine Sets kannst du von der „Piepshow“ oder vom „Wurzelfestival“ kennen. Habt Spaß und denkt an alle noch geltenden Regeln zur Bekämpfung der Pandemie – Frischluft hast du hier aber ohnehin.

23.7., Gay Beach Pride Edition Open Air, Gestrandet, Rolandufer 4, S+U Jannowitzbrücke, 16 Uhr, hier geht es zur Veranstaltungsseite