Andy Warhol und Joseph Beuys

× Erweitern Joseph Beuys, DAS ENDE DES 20. JAHRHUNDERTS, 1982 – 1983, Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie, Sammlung Marx, 1995 erworben durch das Land Berlin, © VG Bild-Kunst, Bonn 2019, © Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie / Thomas Bruns

Vom 14. Juni an ist in der Ausstellung „Zeit für Fragmente. Werke aus der Sammlung Marx und der Sammlung der Nationalgalerie“ bedeutende Kunst im „Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin“ zu erleben.

Foto: M. Rädel Andy Warhol, 2020 aufgenommen bei Berlin Creative Space – BCS von Rolf „Rolfe“ Scheider

„Nachdem bereits über 32.000 Berlinerinnen und Berliner die Museen besucht haben, die wir am 12. Mai 2020 wiedereröffnet haben, freuen wir uns, mit dem Hamburger Bahnhof ein weiteres Haus für das Publikum zugänglich zu machen“, so Michael Eissenhauer, Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin. „Die Wiedereröffnung weiterer Museen und Bibliotheken im Juni ist in Planung und wird in Kürze bekannt gegeben.“

Bis zum 4. Oktober ist die Sammlungspräsentation mit Kunst von unter anderem Marianna Castillo Deball, William Kentridge, Cy Twombly und Andy Warhol zu sehen, auch Werkgruppen von Joseph Beuys sind dann im Beuysflügel des Hamburger Bahnhofs im Rahmen eines Besuchs zu genießen. Große Kunst in einem beeindruckenden Gebäude in Berlins wunderschöner Mitte, was will man mehr? Wir empfehlen einen Besuch.

Hamburger Bahnhof