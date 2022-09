Sexualität, Begierde, Freude: DEVOTION

× Erweitern Foto: Dominik & Benjamin Reding

Bild: Erling Viktor

Die Kunst von Moena Weiss, Erling Viktor, Benjamin Reding und Dominik Reding ist ab dem 8. September in der Galerie-P6-Berlin im queeren Traditionskiez (West-Berlins) zu sehen, in der Gossowstraße 6.

Via E-Mail verrät das Team der Community-Galerie P6: „Hingabe kann sich in vielen Schattierungen entfalten: Sexualität, Begierde, Dunkelheit, Erleichterung der Freude, Licht, Freiheit, Freundschaft, Dokumentation, Aufdecken von Wahrheiten, Geduld, Ausdauer, Treue zu sich selbst. In dieser Ausstellung sehen wir durch die Augen mehrerer künstlerischer Positionen einen Vorgeschmack auf die vielen Facetten der Hingabe – durch Fotografie, Zeichnung und Malerei.“

Los geht es bei der Vernissage am 8. September ab 17 Uhr spektakulär mit einer „Bondage Art Performance“ von und mit Dan Apus Monoceros. „D E V O T I O N : THE SHOW“ versucht ein großes Spektrum an Kunst zum Thema und verschiedene Genres abzubilden. #Mensch kann gespannt sein.

8.9 – 28.10., „D E V O T I O N : THE SHOW“, Galerie-P6-Berlin, Gossowstraße 6, U Nollendorfplatz, 17 Uhr, www.galerie-p6-berlin.de