www.antidiskriminierungsstelle.de Melitta Poppe Ein klasse Plakat der Antidiskriminierungsstelle des Bundes mit der legendären Melitta Poppe.

Richtig gelesen, solche Überschriften müssen auch mal sein, es ist übrigens ein Zitat von Patsy l'Amour laLove. Und die darf ja alles.

Am 23. Januar legt die Politische mit einer „schrulligen und politischen Tuntenshow“ los, in der Neuköllner Kneipe Wildenbruch in der Wildenbruchstraße. Was uns bei „TUNTENBRUCH ... die Schrullen kommen!!“ erwarten wird?

„Dort werden Polit-Tunten und Schreckschrauben nahezu aller Generationen auftreten von Melitta Poppe und Tima die Göttliche bis Fabienne du Neckar, Polly Puller und Luxuria Rosenburg!“ Wenn dann die bunte Revue vorbei ist, kann man in der Eckkneipe noch deftig feiern. „Nach der Show: DWT-Kneipe für alle DamenWäscheTrinker_innen und Friends“, so Patsy. Klingt nach queerem Spaß, wie man ihn braucht ... #WasGehtLosDaRein

23.1., TUNTENBRUCH ... die Schrullen kommen!!, Wildenbruch, Wildenbruchstraße 6, U Rathaus Neukölln, 19:30 Uhr, www.patsy-love.de