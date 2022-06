"That's SO Berlin" – Daniel-Ryan Spaulding

× Erweitern Foto: M. König Daniel-Ryan Spaulding

Foto: www.danielryanspaulding.com Daniel-Ryan Spaulding Ein Populärer, der auf YouTube bestens unterhält

Der Comedian schickt sich an, uns den Juli zu versüßen. Die extrem witzige Quasselstrippe mit kanadischem und kroatischem Doppelpass nimmt mit äußerst unterhaltsamen JEDEN aufs Korn, der inspiriert und irgendwie besonders ist.

Das können deutsche Spießer, niederländische Hipster oder auch dröge Berghain-Gänger sein.

Populär wurde der Wahl-Berliner Daniel-Ryan Spaulding unter anderem durch „If Gay Guys Said the Shit Straight People Say“ auf YouTube oder auch seine Mitarbeit bei „ZDF Magazin Royale“ von Jan Böhmermann. Und ein Lied hat er auch am Start!

Am 9. Juli lädt Herr Spaulding ab 18:30 Uhr zu „Melt! Booking & Heavy German Shit präsentiert: Daniel-Ryan Spaulding“ ins Columbia Theater am Columbiadamm 9 – 11 ein. www.danielryanspaulding.com