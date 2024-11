://about blank & Mahide Lein wurden ausgezeichnet

Wir gratulieren dem queeren Klub ://about blank zu einem der „LISTEN TO BERLIN: AWARDS 2024“. Die begehrten Musikpreise des Landes Berlin wurden gestern im Kesselhaus der Kulturbrauerei verliehen.

„Seit 15 Jahren gibt es den kollektiv betriebene Technoklub ://about blank am Berliner Ostkreuz. Dieses klubkulturelle Experiment einer Tanzwirtschaft mit linksradikalem Selbstverständnis hat es sich auf der zukünftigen Trasse der geplanten Verlängerung der Stadtautobahn A100 behaglich gemacht. Der Klub und das zugehörige Kulturzentrum ist mittlerweile ein bekanntes und referenziertes Bollwerk gegen Autobahnpläne, Investorenträume und Logiken der kapitalistischen Verwertung von Kultur.“ –Zitat aus der E-Mail von LISTEN TO BERLIN: AWARDS 2024 zur Auszeichnung mit dem „Rolf Budde Preis für Haltung in der Musikwirtschaft“.