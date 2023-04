Das BLOND zieht um

× Erweitern Bild: Thomas Gabriel blond Das neue Design kommt von Bühnenbildner Thomas Gabriel

Berliner*innen müssen ihre LGBTIQ*-Szene schützen

Schon Ende Mai eröffnet die queere Bar blond in Schöneberg an neuer Stelle. Die Gründe sind nicht so schön, die neue Adresse ist dafür besonders schön, es ist die Motzstraße 28, also weiterhin mitten im Regenbogen-Kiez West-Berlins.

Via E-Mail schrieb uns Reinhard Wöbke vom blond zu den Gründen des Umzugs: „Der Vermieter nutzt steuerliche Mittel, um den Denkmalschutz an dem Gebäude zu fördern und davon zu profitieren. Die seit 2008 berühmte internationale Gay Bar in Schöneberg, die als eine der meistbesuchten Locations in Berlin bekannt ist, muss in der Eisenacher Straße leider ihre Türen schließen. Der Vermieter argumentiert, dass er umfassende Modernisierungsmaßnahmen plant. Schon 2019 erwähnte die Vertreterin der zuständigen Denkmalschutzbehörde bei einer Begehung, dass das Lichtdesign des blond den 'Gaslaternencharakter' des Kiezes störe und war sich darin mit dem Vertreter der Eigentümerin (...) einig.“

Es gibt aber auch sehr gute Neuigkeiten, wie er uns schreibt: „Für das blond geht das Licht im schwulen Kiez in Schöneberg nicht aus, es wird viel mehr in direkter Nachbarschaft mit vollem Elan weitergehen. In der Motzstraße 28 steht die Eröffnung im Mai an. So bleibt dem Kiez die Begegnungsstätte für jung und alt unabhängig jedweder Orientierung oder Herkunft erhalten – trotz alledem.“ Und obwohl alles dann doch ein gutes Ende genommen hat, mahnt er: „Es ist nötig, weiter wachsam zu sein, damit der schwule Kiez nicht in die Hände von Profitorientierung, Lobbyisten und sozialem Umbau gerät. Mit euch wird das blond auch weiterhin für den Bestand, den Erhalt und die Vielfalt unseres Kiezes kämpfen und die vielfältige und inklusive Atmosphäre bewahren.“ www.blond.berlin