Das CSD-Motto steht fest!

Es ist noch längst nicht alles erreicht!

„Be Their / Our Voice – Für mehr Solidarität + Empathie“: Der Berliner CSD e. V. verkündete gerade das Motto des 2023er-Hauptstadt-CSDs.

Es betont Zusammenhalt, Community und Solidarität, Mitgefühl und Rücksicht, ist aber auch kämpferisch. Über das Motto verrät der Vorstand des Berliner CSD e. V. via E-Mail:

Die Text-/ schriftliche Version des Mottos ist leicht abweichend und sei bewusst gewählt: „Be their voice - and ours! ...für mehr Empathie und Solidarität! “

„Das Forum und der Vorstand des Berliner CSD e. V. möchten hierbei anmerken, dass es wichtig ist, dass wir nicht nur auf externe sondern auch interne Konfliktpotenziale aufmerksam machen müssen. Sexualitäten, Identitäten und Lebensformen, die unserer LGBTIQA* Minderheit angehören oder auch nicht angehören, sollten in einer pluralen Gesellschaft ohne Ausnahmen mitbedacht und ihrer Selbstbestimmung akzeptiert als auch unterstützt werden. Ob queere Menschen, die Opfer des Krieges gegen die ukrainische Bevölkerung sind, queere Menschen während der Iran-Revolution oder im kleinsten Kreis in unserer Stadt Berlin, in der es zwischen überrepräsentierten und kaum wahrnehmbaren (sichtbaren) Menschen unserer Community, oftmals fehlende Empathie und Solidarität gibt. Wir müssen endlich wieder jene Regenbogenstadt werden, von der alle so gern sprechen – als Gemeinschaft – und durch mehr Support der Politik. Ihren Worten muss grundlegend mehr Aktionismus folgen. Minderheiten dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Es bedarf mehr Solidarität und Empathie, um eine plurale Gesellschaft zu bauen, zu festigen und diese demokratische Säule zu verteidigen.“ Die Berliner CSD-Parade soll am 22. Juli stattfinden, eine Route steht noch nicht fest.