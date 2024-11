Das Hoven kommt nicht zur Ruhe

× Erweitern Foto: DasHovenBerlin

Expand Foto: DasHovenBerlin Bei Gewalterfahrungen kannst du dich auch an MANEO wenden

Leider wird die Situation nicht viel besser für das queere Restaurant Das Hoven in „Kreuzkölln“. Trotz großartiger Unterstützung fast der gesamten Nachbarschaft, einem Straßenfest im Sommer 2024 und Regenbogenfahnen überall.

Leider muss der Gastronom Danjel Zarte-Althoven immer wieder auf Social Media von Übergriffen und Gefährdungslagen berichten. Doch er gibt sich – zum Glück – kämpferisch, zuletzt postete er unter anderem das: „Erneute Attacke auf Das Hoven. Drei Tage in Folge wurde unser Restaurant mit Eiern beworfen. Sogar ein Gast wurde getroffen!!! Auch jetzt haben wir wieder Anzeige erstattet. Euer Support ist wichtig! Wir lassen uns nicht kleinkriegen! Wir sind hier und repräsentieren die Vielfalt im Kiez!“Genau. Und: Richtig so! Denn sein Restaurant Das Hoven in der Pflügerstraße 19 sorgt für bestes Essen und queere Café- und Restaurantkultur in einem Teil der Stadt, wo das SO nicht zu finden ist. Sichtbarkeit für die LGBTIQ*-Community ist wichtig in Zeichen erstarkender Homophober sowie ausgrenzender Parteien. Danjel Zarte-Althoven kennt und schätzt #mensch unter anderem als Mastermind für Das Hoven, die Kleine Freiheit (Nansenstraße 32) und die Grosse Freiheit 114 (Boxhagener Straße 114 – 2025 wird der 20. Geburtstag gefeiert!).

Besuch uns auf Instagram: