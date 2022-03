Das Humboldt Forum hilft

× Erweitern Foto: M. Rädel Humboldt Forum Stadtschloss, Ukraine

Am 5. und 6. März organisiert das Humboldt Forum gemeinsam mit dem Verein Ukraine-Hilfe und der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal eine Spendenaktion für die Ukraine und wird zum Sammelpunkt für Hilfsgüter. Berliner*innen können Sachspenden (KEINE Kleidung!) am kommenden Wochenende von 10 bis 18 Uhr im Humboldt Forum in Berlin-Mitte abgeben.

Via E-Mail schreibt das Team vom Humboldt Forum: „Seit Donnerstag herrschen erneut Krieg und Zerstörung in Europa, in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Die militärische Invasion Russlands in der Ukraine ist auch ein Angriff auf die Demokratie und die Freiheit. Sie ist durch nichts zu rechtfertigen. Der Krieg führt zu unendlich viel Leid. Wir fühlen uns eng verbunden mit den Menschen vor Ort und auf der Flucht sowie mit ihren Familien und Freund*innen weltweit. Als Humboldt Forum versichern wir ihnen unsere Solidarität und unterstützen sie mit einer Hilfsaktion in Kooperation mit der Ukraine-Hilfe und der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal. Sachspenden werden jetzt dringend benötigt – insbesondere für diejenigen, die auf der Flucht vor den Kriegshandlungen sind. Die Hilfsgüter werden von den Mitarbeiter*innen des Humboldt Forums ehrenamtlich gesammelt und direkt nach der Aktion nach Lobetal gebracht. Ihre Spenden werden garantiert weitergegeben und in regelmäßigen Transporten an über 40 Standorten in der Ukraine verteilt.“

Benötigt werden, so das Humboldt Forum, Isomatten, Decken, Bettwäsche, Verbandszeug, Schlafsäcke, Windeln, Feuchttücher, Creme, Duschgel, Deo, Rasierer, Binden, Tampons, Seife, funktionsfähige Powerbanks oder Notstromaggregate und natürlich Lebensmittel, die mindestens drei Monate noch haltbar sind. Zum Beispiel Haferflocken, Tee(beutel), Rosinen, Nüsse, Knäckebrot, Gebäck, Schokolade, Reis sowie Nudeln. www.humboldtforum.org/ukraine